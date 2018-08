Italiaan na liplezen geschorst vanwege heiligschennis

Federer opnieuw best betaalde tennisser, sponsoren bezorgen Serena topnote­ring

15:45 Voor het dertiende jaar op een rij is Roger Federer volgens Forbes de best betaalde tennisspeler ter wereld. De 37-jarige Zwitser haalde in 2017 met vooral sponsorinkomsten zo’n 65,8 miljoen euro binnen. Rafael Nadal moet het met bijna de helft, of 35,2 miljoen euro, stellen.