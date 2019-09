Italiaanse GP van Monza nog zeker 5 jaar op F1-kalender

De race van dit weekend was de laatste van het bestaande contract. Monza stond ook al op de Formule 1-kalender van volgend jaar toen deze bekend werd gemaakt, maar er waren ook toen nog veel onduidelijkheden. Met deze aankondiging is daar dus een einde aan gekomen.



Formule 1-baas Chase Carey maakte het nieuws vandaag bekend voor 10.000 Ferrari-fans op het Piazza del Duomo in Milaan, tijdens een evenement waar de 90ste editie van de Italiaanse GP én Scuderia Ferrari werd gevierd. ,,Dit is één van de vier Grands Prix die al in 1950 op de kalender stonden, en samen met de Britse GP de enige die sindsdien ieder jaar is gehouden. Geschiedenis, snelheid en passie zijn woorden die bij racefans opkomen als ze denken aan Monza.‘’