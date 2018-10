Italiaanse kranten over PSV: 'Potentieel dodelijk, niet waterdicht'

De roze sportkrant zag een PSV dat de verwachtingen inloste. ,,Het team is potentieel dodelijk in de aanval, maar niet waterdicht in de verdediging. Het resultaat was een open wedstrijd in een stadion waarin je de aanwezigheid van de 35.000 fans op het veld voelt." De beslissing van arbiter Milorad Mazic om Inter-doelman Samir Handanovic een gele kaart te geven voor een handsbal buiten het eigen strafschopgebied, is volgens La Gazzetta te verdedigen. ,,Door de drie aanstormende verdedigers was er geen sprake van een duidelijke doelkans."