Italiaanse media: ‘Gegarandeerd spektakel tegen de Nederlandse Galácticos’

Luitz mag alsnog eerste wereldbe­ker­ze­ge bijschrij­ven

17:36 De Duitse skiër Stefan Luitz heeft zijn beroepszaak bij het internationaal sporttribunaal (CAS) in Lausanne gewonnen. Dat betekent dat hij alsnog zijn eerste wereldbekerzege in zijn loopbaan kan bijschrijven. Hij moest in december zijn triomf in Beaver Creek op de reuzenslalom inleveren wegens een overtreding van de antidopingregels.