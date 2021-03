Italiaanse media: ‘Ronaldo is nu een last, vrije val op beurs dreigt voor Juve’

Na een dag vol commentaren en eerste reacties op de eliminatie van Juve gaat Corriere dello Sport vandaag dieper in op de rol van Ronaldo bij Juventus in de nabije toekomst. ,,Hij is nu een last”, schrijft de Italiaanse sportkrant. ,,Na drie jaar en evenveel Europese mislukkingen met de Bianconeri moeten we concluderen dat zijn komst naar Turijn is mislukt. Het draagvlak onder zijn verblijf brokkelt af, terwijl dat voor Chiesa groeit. Bovendien dreigt een vrije val op de Italiaanse beurs.”

In 2018/19 ging het in de kwartfinale van het miljardenbal mis tegen Ajax, in 2019/20 tegen Olympique Lyon zelfs al in de achtste finale, waarna de Juventus-beul in 2020/21 luistert naar de naam FC Porto. Voor het tweede seizoen op rij niet in de kwartfinale, voor het derde jaar op rij uitgeschakeld door een op papier ‘kleine’ tegenstander. En dat terwijl Cristiano Ronaldo in de zomer van 2018 juist met een bijzonder hevige CL-droom neerstreek in Turijn.

Onvergeeflijk

Volledig scherm "Inktzwart Juve." © La Gazzetta dello Sport. De Italiaanse sportkranten en analytici zijn dan ook snoeihard in hun oordeel. Over Juventus in het algemeen, maar ook CR7 moet het flink ontgelden. Nadat de Italianen in de officiële speeltijd de 2-1 nederlaag uit het heenduel precies hadden weggewerkt, kreeg FC Porto in de verlenging een vrije trap. Mede omdat Ronaldo zich omdraaide (hij leek bang voor de bal) schoot Sérgio Oliveira de 2-2 binnen. De 3-2 kwam vlak daarna te laat, waardoor Juventus er wederom uit ligt.



En dus krijgt de Portugees er flink van langs. ,,Na een anonieme wedstrijd was hij schuldig aan die cruciale goal", schrijft La Gazzetta dello Sport. ,,Wéér een jaar verder, wéér niet ver gekomen in de CL, terwijl de hegemonie van negen jaar in de Serie A ten einde lijkt. Het is nú al tijd om serieuze vragen te gaan stellen over de toekomst.” Ook oud-bondscoach en analyticus Fabio Capello haalt uit naar Ronaldo: ,,Dat was een onvergeeflijke fout", zei hij bij Sky Sport Italia. ,,In mijn tijd zette je spelers in de muur die niet bang waren voor de bal en wegsprongen, of zich omdraaiden.”

Wie wél een compliment kreeg van Capello was Matthijs de Ligt, die net als Federico Chiesa en Juan Cuadrado de pers te woord stond, terwijl de vedettes niet te zien waren. ,,De jonge gasten lieten zich zien in moeilijke momenten. Dit team heeft een paar routiniers die alle credits pakken als er gewonnen wordt, maar die heb ik vanavond nergens gezien...”

Volledig scherm Cristiano Ronaldo (tweede van rechts) duikt weg voor de bal. © EPA

‘Duivel’ Pepe

Zoals gezegd vindt La Gazzetta dat Ronaldo de hoofdschuldige is. ,,Misschien is het zo dat de finale-expert zich niet kan opladen voor wedstrijden tegen mindere tegenstanders. Misschien is het wel het feit dat hij tegenover zijn landgenoten stond, of tegenover ‘de duivel’ Pepe. Die weet als geen ander hoe hij Ronaldo moet irriteren. Feit is echter dat niets dit kan goedpraten. Hij kwam naar Italië om Juventus het laatste stapje te laten zetten in de Champions League, maar in plaats daarvan zijn ze drie keer uitgegleden.”

La Corriere dello Sport is al net zo kritisch. ‘Tradita da Ronaldo’ staat er op de cover, wat zich laat vertalen als ‘Verraden door Ronaldo’. Tuttosport stelt zelfs dat Juventus ‘vervloekt’ is. Namens Juve zelf was trainer Andrea Pirlo eveneens helder. ,,We hebben, als je kijkt naar beide wedstrijden, vier fouten gemaakt. Dat zijn er in de achtste finales van de Champions League teveel. Dan word je afgestraft.” Dat constateerde ook Matthijs de Ligt. ,,We hebben het in de tweede helft goed gedaan, maar we hebben niet kunnen winnen.”

Volledig scherm "Verraden door Ronaldo" © La Corriere dello Sport

