Italiaanse sprinter Ballerini wint ook tweede etappe in Ronde van de Provence

Afscheid Vlaar maakte indruk op AZ-selectie: ‘Hij is een voorbeeld’

14:42 De beslissing van Ron Vlaar om te stoppen met zijn voetbalcarrière is best hard aangekomen bij de spelersgroep van AZ. Dat zei trainer Pascal Jansen vrijdagmiddag in het persmoment voor de wedstrijd van SC Heerenveen van komende zondag.