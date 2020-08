Italië eert Atalanta na gecrashte droomvlucht: ‘We zijn trots op jullie, 222 miljoen keer bedankt!’

Atalanta leek in Lissabon op weg naar een stunt tegen PSG, door een goal van Mario Pasalic stond het heel lang 1-0 voor de Italiaanse stuntploeg. In de absolute slotfase ging het echter op krankzinnige wijze mis: Marquinhos en Eric Maxim Choupo-Moting dompelden de ploeg van Marten de Roon en Hans Hateboer met goals in de 90ste en 93ste minuut in diepe rouw.

De Italiaanse media leven allemaal mee met Atalanta, niet in de laatste plaats vanwege de onderliggende sentimenten. De club komt uit Bergamo, een stad in de regio Lombardije: de regio die zo ontzettend hard werd getroffen door het coronavirus. Alleen al om die reden (en het feit dat Atalanta nog de enige Italiaanse club in de Champions League was) hoopte heel Italië op succes voor de sympathieke aanvalsmachine.

De cover van Tuttosport.

David tegen Goliath

Dat succes kwam er dus niet, op dramatische wijze. ,,We zijn trots op jullie!”, zo schrijft Tuttosport op de cover, bij een teamfoto van het basiselftal. ,,We zeggen 222 miljoen keer: dank jullie wel!” Daarmee verwijst de krant fijntjes naar het bedrag dat PSG neerlegde voor superster Neymar, woensdag een van de uitblinkers aan Parijse kant, om aan te geven dat Atalanta het moest opnemen tegen een club met veel meer middelen. ,,De droom is verwoest. David was niet bang om te knokken tegen Goliath, en hoewel Goliath dit keer ook heeft gewonnen, weet David dat hij zichzelf niets kwalijk kan en mag nemen.”

Corriere dello Sport

La Gazzetta dello Sport voelt eveneens met ‘het rebelse meisje van deze Champions League', zoals Atalanta wordt omschreven. ,,Nee toch, niet op deze manier?!", schrijft de roze sportkrant. ,,De teleurstelling is enorm, maar jullie waren absoluut geen indringer in deze G8", zo doelt de krant op de plek bij de beste acht van Europa. ,,De Godin (de bijnaam van de club, red.) zal niet langer worden gezien als een verrassing op het hoogste niveau. En: Atalanta heeft een door het coronavirus zwaar getroffen stad weer hoop gegeven.”

La Gazzetta dello Sport © La Gazzetta dello Sport Tot slot La Stampa, die een cliché uit de kast trekt. ,,Met opgeheven hoofd: het is een term die aan inflatie onderhevig is, maar die nog nooit zó van toepassing is geweest. Atalanta maakte PSG bang, ging moedig de strijd aan, verdedigde de voorsprong met hand en tand, maar moest buigen toen de droom binnen handbereik was."