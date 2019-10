Italië roept op om Champions Leaguefinale weg te halen uit Istanboel

,,Ik vraag u om te bekijken of het wel opportuun is om de voor 30 mei 2020 geplande finale van de Champions League in Istanbul te houden", schreef de minister volgens Italiaanse media in een brief aan UEFA-voorzitter Aleksander Ceferin. ,,We weten allemaal wat het belang is van een van de belangrijkste sportevenementen ter wereld."



De UEFA houdt zich voorlopig stil. De Europese bond heeft officieel ook nog niets laten horen over het racistische gedrag van Bulgaarse voetbalfans tijdens de EK-kwalificatiewedstrijd in Sofia tegen Engeland (0-6).