ITF neemt het in zaak-Williams op voor umpire Ramos

'Al gesprekken gaande over CL-finale in New York'

17:54 In Spanje is er verzet tegen het spelen van La Liga-wedstrijden in de Verenigde Staten, maar volgens mediamagnaat Jaume Roures van Mediapro beweegt ook de Europese voetbalbond UEFA die kant op. ,,Er zijn gesprekken gaande over de haalbaarheid om de finale van de Champions League in New York te houden'', aldus Roures tegen Catalunya Rádio.