Jaar schorsing voor tennisser Evans na cocaïnegebruik

,,Ik heb een fout gemaakt en daarvan moet ik de gevolgen dragen", liet Evans weten. Hij maakte in juni bekend dat hij bij een dopingcontrole positief was bevonden. Evans was sindsdien voorlopig geschorst.



De huidige nummer 108 van de wereldranglijst begon sterk aan het tennisseizoen met een finaleplaats in Sydney, zijn eerste op de ATP Tour. Daarna haalde de Britse Davis Cup-speler de vierde ronde op de Australian Open, zijn beste resultaat in een grandslam. Begin maart bereikte hij de 41e plaats op de ranking, zijn hoogste notering tot dusver.