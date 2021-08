Jahanbakhsh vreest niet voor blessure, Slot wil afwachten: ‘Spelers zeggen altijd dat het meevalt’

,,Na de eerste goal (na negen minuten, red.) dacht ik al: misschien moet ik me laten wisselen. Het was een beetje stijf. Toen ben ik toch eventjes doorgegaan", legde Jahanbakhsh uit de voor de camera van ESPN. Hoewel hij vervolgens dus ook nog een tweede goal maakte, moest hij toch naar de kant: ,,Ik dacht als ik een beetje acties maakt, dan gaat het wel. Maar toen dacht ik: nee, niet doen. Als het ietsje erger wordt, moet ik wedstrijden gaan missen en ik wilde dus geen risico nemen.”

Geruststellende woorden van de aanvaller uit Iran, maar Feyenoord-coach Arne Slot is er toch niet helemaal gerust op: ,,Ik ken Ali al wat langer. Spelers zeggen na afloop altijd dat het wel meevalt, maar over drie dagen speler we alweer. Laten we het morgen even beoordelen. Je laat je niet zomaar wisselen, zeker niet in een wedstrijd zoals deze waarin het hartstikke leuk is om te voetballen.”

Slot was verder zeer te spreken over de overtuigende manier waarop zijn elftal zich plaatste voor de play-offs van de Conference League. ,,Het is allemaal heel leuk, maar eigenlijk gaat het nu pas beginnen. Dat heb ik ook tegen de jongens gezegd. Zondag begint de competitie en daarna komen de play-offs. Laten we op de juiste manier interpreteren wat we aan het doen zijn.”

Slot zag dat Feyenoord fel aan het duel in De Kuip begon. ,,Met de manier waarop ben ik zeer tevreden. Dat heeft de verwachtingen overtroffen. Vanaf de eerste seconden zaten we er bovenop en kregen we kans op kans. Na vijf minuten denk je al: als we zo agressief starten, moet het wel heel raar lopen om het nog mis te laten gaan. Het duurde nog lang voordat de 2-0 viel.”

Arne Slot.