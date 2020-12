Jakobsen doet zijn indrukwekkende verhaal: ‘Elke keer dacht ik: dit is ’t, ik ga dood’

Door Thijs Zonneveld



Hij wordt wakker in een ziekenhuisbed. Bewegen kan hij nauwelijks, praten helemaal niet. In zijn keel zit een buis. Waar hij is weet hij niet, wat er gebeurd is evenmin. Aan zijn bed staan drie artsen. Ze zeggen dat ze hem hebben geopereerd en ze vragen hem of hij zijn benen en armen kan bewegen. Dat gaat, met moeite. Ze vertellen hem dat hij gewonnen heeft en vragen of hij wil weten hoe hij eruit zag toen hij werd binnengebracht. Hij knikt. Een van de artsen laat een foto zien. ,,Ik zag alleen maar bloed. Het leek meer op een aangereden dier. Ik dacht: Hè? Zo zie ik er toch helemaal niet uit?”