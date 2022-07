Jakobsen en Groenewegen op tijd binnen en kunnen naar Champs-Élysées

In tegenstelling tot gisteren werd Jakobsen vandaag omringd door zijn ploeggenoten toen hij over de streep kwam en dus was er sprake van een stuk minder stress. De mannen van Quick-Step Alpha Vinyl hadden nog enkele minuten over en kwamen gebroederlijk over de streep.

Champs-Élysées

Met name de etappe van zondag is er één die Jakobsen en Groenewegen uiteraard rood omcirkeld hebben in de agenda. Op de Champs-Élysées staat dan het officieuze wereldkampioenschap sprinten op het programma. Jakobsen zal bij zijn Tourdebuut dolgraag willen winnen in Parijs.

Dylan Groenewegen wist al een keer te winnen op de laatste dag van de Tour de France. Dit lukte de Nederlander in 2017 destijds nog in dienst van het huidige Jumbo-Visma. Morgen staat op papier ook een sprintetappe op het programma en gezien de huidige vorm van Groenewegen is hij hier zeker niet kansloos. Groenewegen gaat deze Tour de France verrassend goed omhoog en zal de bergen waarschijnlijk beter verteerd hebben dan Jakobsen.

