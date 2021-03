Jakobsen klaar om weer op de fiets te stappen na gezichtsoperatie

,,Het is bijna tijd om weer de fiets op te springen. Het herstelproces verloopt voorspoedig. De afgelopen weken waren erg pijnlijk. Ik had moeite om te eten en te drinken. De implantaten en schroeven zijn geplaatst, het reconstrueren en verwijderen van littekenweefsel voltooid", schrijft Jakobsen op zijn kanaal.



Zijn definitieve terugkeer zal nog op zich laten wachten, zo laat hij weten. ,,Voordat alles is genezen en weer is aangesterkt, zijn we zeker vier à vijf maanden verder. Dan krijg ik ook mijn nieuwe tanden.” Maandag worden zijn hechtingen verwijderd en dan hoopt Jakobsen weer te kunnen gaan trainen.

Jakobsen beleefde vorig jaar in de Ronde van Polen een horrorcrash tijdens de eindsprint voor de ritzege in de eerste etappe. Dylan Groenewegen reed hem klem, waardoor Jakobsen met 80 kilometer per uur in de hekken belandde. De renner van Deceuninck-Quick.Step verloor bijna al zijn tanden, liep scheurtjes en breuken in zijn schedel en gehemelte op en brak ook nog zijn neus.

Naar aanleiding van de horrorcrash is het parkoers aangepast: geen levensgevaarlijke eindsprint meer, maar een tijdrit in Katowice. Of Jakobsen de Ronde van Polen, die op 9 augustus start gaat halen, is de vraag.

