Jakobsen maakt indruk met sprintwinst op Bennet en Cavendish

VOORBESCHOUWING Navrátil en Van der Venne in basis GA Eagles; Dekker verdwijnt naar de bank

13:35 Jaroslav Navrátil keert vrijdagavond terug in de basisploeg van Go Ahead Eagles die het opneemt tegen Jong PSV. Vince Gino Dekker en Orhan Dzepar zijn het slachtoffer in de formatie die jaagt op definitieve plaatsing voor de nacompetitie. Paco van Moorsel wordt de linkeraanvaller.