Jakobsen mag ook in Brabantse Pijl aan echte werk ruiken

,,De Brabantse Pijl is traditioneel de overgang van de kasseiklassiekers naar de Ardennenklassiekers. De aanloop naar de finale is niet zo zwaar. De hellingen in het laatste deel van de rit zijn best pittig, zeker na een tocht van 201 kilometer", aldus Geert Van Bondt, sportdirecteur van de ploeg. ,,Narvaez, Asgreen en Jakobsen mogen zo ook eens smullen van de Brabantse Pijl en vooral wat ervaring opdoen. Wij zullen de wedstrijd niet in onze handen nemen. Maar dat wil niet zeggen dat we niet azen op een mooi resultaat.''