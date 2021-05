Jakobsen nog altijd lijnrecht tegenover Groenewegen: ‘Hij heeft geen sorry gezegd’

Recentelijk spraken de twee Nederlandse sprinters met elkaar over het incident in de Ronde van Polen in augustus vorig jaar. Groenewegen reed toen zijn concurrent de hekken in en veroorzaakte daarmee een vreselijke val. Jakobsen balanceerde op het randje van de dood, moest lang revalideren en maakte pas in april zijn rentree in de Ronde van Turkije. Groenewegen werd geschorst en keert zaterdag in de Giro d’Italia terug in het peloton.



,,We hebben allebei ons hart kunnen luchten”, zei Groenewegen over dat gesprek. ,,Het was heel fijn. Wat er precies is besproken, houd ik onder ons. Maar het voelt heel goed dat we elkaar gezien hebben voordat we allebei weer in koers gingen.”