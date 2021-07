Jakobsen sluit Ronde van Wallonië fraai af: tweede dagsucces

Woensdag pakte de 24-jarige Jakobsen zijn eerste overwinning sinds zijn zware valpartij vorig jaar in de Ronde van Polen. Dylan Groenewegen, landgenoot en ook hoofdrolspeler in die crash van vorig jaar, won in Wallonië de eerste en vierde etappe.

Vier keer in de vijfdaagse etappekoers was er dus een Nederlander aan het feest. Enkel in de derde rit won iemand uit een ander land. De 20-jarige Simmons sloeg toen een dubbelslag en wist zijn leiderstrui met succes te verdedigen.



In het eindklassement bleef hij de Belg Stan Dewulf (vier seconden) en de Fransman Alexis Renard (twintig seconden) voor. Pascal Eenkhoorn (Jumbo-Visma) was de beste Nederlander in het klassement. Hij werd vijfde op 24 tellen van Simmons.