Jakobsen sprint de geschiedenisboeken in

Ploegbaas Patrick Lefevere zag de afgelopen weken het record van zijn Mapei-Quick Step uit 2000 (71 overwinningen) rap naderbij komen. ,,Ik had Lefevere al een berichtje gestuurd dat ik het record wilde breken. Ik ben blij dat ik mijn belofte heb kunnen waarmaken'', aldus de 22-jarige Gelderlander. ,,Toen Mapei dat record neerzette, was ik een jongetje van vier. Ik ging nog maar net naar de kleuterschool, reed nog met steunwieltjes op mijn fiets. Ongelooflijk dat we dit realiseren."



Jakobsen kon donderdag in de Chinese etappekoers na een derde en tweede plaats eindelijk juichen. ,,Het was twee keer net niet, maar nu heb ik me laten leiden door de ploeg en liep het perfect.'' Hij nam tevens de leiderstrui over van Dylan Groenewegen.