Jakobsen sprint naar ritwinst in eerste etappe BinckBank Tour

Vrees voor kruisband­bles­su­re Alaba ongegrond: slechts flinke kneuzing

12:15 De blessure die David Alaba gisteren opliep in de wedstrijd van Bayern München tegen Eintracht Frankfurt valt mee. Onderzoek wees vandaag uit dat hij een flinke kneuzing heeft in zijn linkerknie en dat er niets gescheurd of gebroken is.