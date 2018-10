Jakobsen wint ook slotrit in Guangxi, eindzege voor Moscon

Marathon van Amsterdam Blikvanger Bekele mikt op parcoursre­cord in Amsterdam

8:55 Kenenisa Bekele is de topattractie in de 43ste editie van de marathon van Amsterdam. De Ethiopische hardloopgrootheid, de enige atleet ter wereld die zich kroonde tot olympisch kampioen, wereldkampioen indoor, outdoor én veldlopen, mikt vandaag op een parcoursrecord in de wedstrijd over 42,195 kilometer door de hoofdstad.