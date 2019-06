‘Jammer van de verloren tijd, maar het gevoel was wel goed’

Door Arjan Schouten



Op die touché in de beruchte Wall of Champions op het Circuit Gilles Villeneuve mocht hij na afloop van de middagtraining in elk interview terugkomen. Lewis Hamilton gleed er zo hard in dat zijn middagtraining meteen over was. Verstappen hield het bij een nogal hardhandige kus en kon na wat oplapwerk in de pits door. ,,De tijd die je daarmee verliest is natuurlijk niet fijn, maar de rondes die ik wel gereden heb, voelden prima aan’‘, vertelde Verstappen, die tegen de muur ketste toen hij bezig aan een snelle ronde opeens teamgenoot Pierre Gasly voor zijn neus zag. ,,Het was me wel verteld dat hij er aan zat te komen. En hem was ook verzocht om wat vaart te maken, maar hij ging wat laat van zijn lijn, denk ik. Ik weet niet precies wat er gebeurde. Maar met wat onderstuur in zijn spoor ging ik door de chicane zo richting de muur.‘’



Zo vond Verstappen, ’s morgens nog vierde, zichzelf ‘s middags terug op plaats 13, ver verwijderd van beide Ferrari’s op de eerste twee plaatsen. Bij zijn rentree op de baan waagde hij zich net als iedereen alleen nog aan de longruns. ,,Die voelden gewoon wel goed’‘, merkte Verstappen die zoals iedereen last had van veel stof op het droge asfalt. ,,Ik denk dat het er voor de kijkers niet zo eenvoudig uit zal hebben gezien, allemaal. Maar eigenlijk voelde voor mij alles best wel goed in die auto. Op alle banden, best wel redelijk. We moeten nog wel wat extra’s vinden, maar zo dramatisch is het hier allemaal niet. Er is nog wel wat werk te verzetten, maar dat is altijd zo op vrijdagavond.‘’