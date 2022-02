Jan Streuer snapt niets van de grote woorden van zijn collega van PEC Zwolle

Onkosten

Streuer zegt een dag later dat hij niet veel snapt van de handelwijze van PEC. „Ze hadden zich heel wat onkosten kunnen besparen als ze hem hadden laten gaan. Of ze hadden voor dat bedrag ook een prima speler kunnen halen. Want naast het feit dat we zijn contract van een half jaar moesten afkopen, zouden zij ook zijn verlost van zijn salaris. Dan praat je toch over een aardig bedrag als je dat bij elkaar optelt”, aldus de technisch directeur van FC Twente. „Ik snap het ook niet zo goed, want deze jongen is nota bene ook al twee maanden geblesseerd en was daarvoor niet eens basisspeler. Nu hebben ze niets.”