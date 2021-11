Jansen schakelt na Europese zege meteen door naar Feyenoord: ‘Kijk uit naar weerzien met Arne’

SamenvattingAZ is dicht bij rechtstreekse plaatsing voor de volgende ronde na een 2-0 overwinning op Cluj, een van drie stevige ploegen die het dit seizoen ontmoet in de poule D van de Conference League waar de Alkmaarders vooral vechtwedstrijden lijken te moeten spelen. Duels ook waarin de club het kwalitatieve verschil met de stugge opponenten slechts met moeite kan uitdrukken.

Ondertussen werd er door de opponent net als twee weken ook gemikt op de ledematen van de AZ-spelers. Zo kwam de bonkige spits Denis Alibec goed weg met slechts een gele kaart nadat hij Pantelis Hatzidiakos opzichtig neer schopte.

In dat soort vechtduels is het zaak om vroeg op voorsprong te komen en dat gebeurde donderdagavond in het nauwelijks halfvolle stadion. Een fijne voorzet van Jesper Karlsson werd door Albert Gudmundsson binnen gewerkt. Daarbij mocht AZ zeker niet klagen over het feit dat er geen VAR aanwezig is bij wedstrijden in de Conference League. Het was overduidelijk dat Gudmundsson de boel met de arm onder controle bracht.

Diezelfde Gudmundsson had niet veel later de tweede goal op zijn schoen maar hij miste voor een nagenoeg leeg doel. De overwinning was vijf minuten voor tijd zeker door een goal van spits Pavlidis.

Het was zeker weer niet flitsend wat AZ op de mat legde maar voor de club is de op handen zijnde overwintering in de Conference League (een punt tegen Jablonec is genoeg) een welkome opsteker in het moeizame seizoen waarin het op dit moment slechts negende staat in de eredivisie. In het kader daarvan ontmoet het aanstaande zondag Feyenoord. Een goed resultaat in de Kuip zou een droomweek betekenen voor AZ.

Pascal Jansen

Meteen na de zege keek trainer Jansen al uit naar de wedstrijd van zondag tegen Feyenoord. Bij die club is Arne Slot dit seizoen de trainer, de trainer onder wie Jansen assistent was bij AZ. ,,Ik heb hem een tijd niet gezien dus daar kijk ik naar uit”, zei Jansen. ,,Arne doet het prima bij Feyenoord. Je ziet echt de hand in zijn spel. Voor ons is het duel met Feyenoord een belangrijk duel. Ik trek het eigenlijk in een breder perspectief, zowel Feyenoord als wij zijn in de winning mood momenteel. Het is fijn om ons te meten met een van de beste teams van Nederland momenteel.”

Pascal Jansen.

AZ won zeven van de laatste acht wedstrijden en Jansen ziet zijn team groeien. Hij stelde in de laatste zeven wedstrijden steevast dezelfde elf spelers op. ,,Ik streef naar controle en efficiency en dat het beste door zoveel mogelijk met dezelfde elf spelers op te stellen. Het schommelt wel nog bij ons maar dat hoort bij een ploeg die in opbouw is.”

Of hij tegen Feyenoord ook weer over Fredrik Midtsjø kan beschikken is nog even de vraag. De Noor ging voortijdig naar de kant met lichte hamstringklachten. Ook Dani de Wit haalde het einde van de wedstrijd niet. ,,Maar Dani kennende gaat er wat zalf overheen en staat hij er zondag tegen Feyenoord gewoon weer.”



De bekende trainer van de Roemeense opponent Cluj, Dan Petrescu was overigens bijzonder lovend over AZ. De voormalige speler van onder andere Chelsea en speler van het vermaarde Roemeense team dat hoge ogen gooide op het WK 1994 denkt te weten dat AZ een kanshebber is op het winnen van de Conference League.

