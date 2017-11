Japan verslaat Nederland met 'stokoud' wereldrecord

De Aziatische formatie, onder leiding van de Nederlandse coach Johan de Wit, zegevierde in Thialf in een unieke tijd: 2.55,77. Daarmee verbeterde de Japanse ploeg het wereldrecord dat met 2.55,79 al bijna acht jaar op naam stond van Canada en op de hooggelegen ijsbaan in Calgary werd gereden.



Nederland, dat in de zesde en laatste rit tegen Japan uitkwam, moest op ruime afstand genoegen nemen met zilver (2.59,06). Het brons was voor Canada in 3.00,65.



Namens Nederland, olympisch en wereldkampioen op dit onderdeel, verschenen Ireen Wüst, Jorien ter Mors en Antoinette de Jong in de baan. Voor Japan kwamen Miho Takagi, Ayano Sato en Nana Takagi in actie.