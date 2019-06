Jasmijn gooit de trucendoos open, Lotte zwiert er kleurrijk op los

In de rubriek Sportbytes houden we in de gaten wat bekende sporters uit het verspreidingsgebied van de Stentor meemaken én delen op sociale media.

Ze liet al vaker wat mooie trucs zien, maar de Apeldoornse freestyler Jasmijn Jansen voert hier de J-style wel heel mooi uit tijdens een training. Hier krijgen we nooit genoeg van!

Voormalig topschaatser Mark Tuitert uit Holten was dit weekend aanwezig in het Apeldoornse Omnisport om zijn team aan te moedigen tijdens de CrossfitLowlandsThrowdown. Honderden sportliefhebbers daagden zichzelf en hun team uit om tot een nog grotere prestatie te komen.

Baanwielrenner Theo Bos is weer in het land van de rijzende zon om deel te nemen aan verschillende keirinwedstrijden. Deze wedstrijd in Tsubame, Niigata wist de Hierdense sprinter te winnen! Wat een baas, die The Boss.

Eh, ok, we weten dat het Erben Wennemars is die hier meedoet aan de Stationsloop van Ommen naar Dalfsen, maar de naam op zijn shirt brengt ons in verwarring.... ‘Christiaan’? Wie is dat Erben? Nou ja, de wedstrijd was prachtig in elk geval, hebben we gehoord.