‘Je kunt het je niet meer veroorloven niet in vrouwen te investeren’

Een flinke groep olympiërs uit het schaatsen zoekt nog naar een sponsor. In het vrouwenwielrennen, waar Trek gisteren bekendmaakte in te stappen, gaat het op sponsorgebied juist voorspoedig. ,,Vrouwenwielrennen zit in de lift.”

Door Lisette van der Geest



,,In het vrouwenwielrennen is iets nieuws aan de hand”, zegt sportmarketeer Frank van den Wall Bake. ,,De sport zit in de lift, net zoals het vrouwenvoetbal. Er wordt over gesproken, het krijgt meer aandacht en een sponsor wil zich associëren met iets nieuws.” Dit geldt voor Trek, de sponsor van onder meer Bauke Mollema en een van de grootste uit het mannenpeloton. En dit geldt voor Movistar dat dit jaar instapte en ploegen als Astana, Sunweb, Mitchelton-Scott en FDJ, die al langer dan een jaar actief zijn.



,,Sowieso is er bij vrouwen op sportgebied een enorme ontwikkeling gaande. Dat zie je ook aan grote merken als Nike, Under Armour en Adidas, zij richten zich specifiek op vrouwen en bewegen en in het wielrennen ligt een enorme markt nu steeds meer vrouwen fietsen”, zegt Renate Groenewold. De voormalig wereldkampioene schaatsen die tegenwoordig eigenaresse is van een sportmarketingbureau richtte in het verleden – nog tijdens haar eigen schaatscarrière- ook een vrouwenwielerploeg op.

,,Het is anders dan het schaatsen, dat is relatief een kleine sport. Wielrennen is wereldwijd veel groter”, zegt Groenewold. Tegelijkertijd heeft het vrouwenwielrennen nog een lange weg te gaan, ziet zij. ,,Er zijn er die hun brood verdienen met fietsen, maar er zijn er ook veel die rijden voor een broek en een shirt. Maar de lijn gaat naar boven. De UCI (internationale wielerunie) heeft al laten weten in 2020 een minimumsalaris in te voeren. Daardoor zullen de serieuze sponsors blijven en de sponsors die voor een dubbeltje op eerste rang willen zitten afhaken, maar uiteindelijk draagt dat wel bij aan een professionelere omgeving.”

Volledig scherm Het podium van La Course, gisteren. © photo: Cor Vos

Kinderschoenen

Ook Van den Wall Bake merkt op dat het vrouwenwielrennen nog ‘redelijk in de kinderschoenen staat’. Een Giro voor vrouwen die tegelijkertijd met de Tour de France van de mannen wordt georganiseerd is niet ideaal, vindt de sportmarketeer. Een eendaagse koers tijdens de mannenwedstrijd in de Tour, die gisteren plaatsvond en gewonnen werd door Annemiek van Vleuten – tevens winnares van de Giro- zou wat hem betreft ook een uitbreiding verdienen naar meer Touretappes. ,,Als het meer erkenning krijgt van de grotere instanties, vrouwenwielrennen grotere evenementen en een bredere kalender krijgt, dan neemt de aandacht en het aantal sponsors ook toe. Maar wat er nu gaande is en de toetreding van Trek, dat is een waanzinnig goede injectie. En ik denk ook dat schaatsers als Ireen Wüst zich geen zorgen hoeven te maken over sponsors, die komen echt wel.”

Groenewold is benieuwd naar eventuele ontwikkelingen bij de Nederlandse wielerformatie Jumbo. ,,Zij zetten zich als groot team neer, dan kun je het je niet meer veroorloven om niet in vrouwen te investeren. In het schaatsen doen ze dat wel, maar in het wielrennen niet. Terwijl het vaak juist de dames zijn die de boodschappen doen.”

Vervolgens haalt Groenewold Corendon aan, de luchtvaartmaatschappij die zich in het verleden verbond aan een schaatsteam waar zij trainster was: ,,Daar gold: veel vrouwen kijken naar schaatsen, en vrouwen bepalen ook waar de vakantie naartoe gaat.”