Je voorbereiding op de Tour de France begint vandaag: ontdek de verhalen op de Mont Aigoual

Nieuwe podcast‘Zaterdag 27 juni 2020: Grand Depart van de Tour de France in Nice’, stond er maandenlang met hoofdletters in agenda's van vele wielerliefhebbers gekalkt. En toen kwam de coronacrisis. De Franse wielerronde ging niet door en werd uitgesteld. Dat gebeurt echter niet met onze nieuwe podcastserie in aanloop naar de Tour. In Le Cycliste stappen Jerry Huinder en Kees Graafland op de racefiets en ontdekken zij de verhalen op de Mont Aigoual, een illustere berg in de Zuid-Franse Cevennen.

Op de dag dat de Tour de France eigenlijk zou beginnen, presenteren wij jullie Le Cycliste. Vanaf vandaag staat de trailer van de podcastserie online en kunnen jullie je daarop abonneren. Op 2 juli volgt de proloog en daarna nog tien etappes, totdat de Tour eind augustus (hopelijk) echt begint.

De Mont Aigoual wordt uitvoerig beschreven in het boek De Renner van Tim Krabbé. Bovendien is op 3 september de finishlijn van de zesde etappe van de Tour de France getrokken bovenop de berg. Redenen genoeg om op zoek te gaan naar de verhalen op en rond deze berg en na te gaan of de Mont Aigoual het in zich heeft een mythische Tourberg te worden, net als bijvoorbeeld de Alpe d’Huez en de Mont Ventoux.

Quote Ik stond op de top van de Mont Aigoual. Mijn handschoe­nen waren nat en er stond een ijskoude wind. Ik probeerde te schuilen achter een paal en ik huilde Fréderic, Bewoner van de regio

Laatste 50 km

Jerry Huinder en Kees Graafland fietsen in deze podcastserie de laatste 50 kilometer van de komende zesde etappe van de Tour de France. Ze beklimmen daarin onder meer de Col de la Lusette - waar zelfs Bernard Hinault een keer een voet aan de grond moest zetten - en eindigen met de klim naar de top van de Aigoual. Ondertussen praten ze in tien afleveringen over de Zuid-Franse Cevennen, omschrijven ze wat ze zien, gaat het over hun liefde voor wielrennen en - vooral - ontdekken ze de verhalen van de Mont Aigoual.

Daarvoor praten ze met schaapherders en de mensen die in het weerstation op de berg werken. Ze spreken de mensen die betrokken waren bij het bestrijden van een verwoestende vuurzee op de flank van de Mont Aigoual. Ze leren over een heftige oorlog die er plaatsvond en ze beklimmen het pad van de 4000 treden.

Quote Ik zag een groepje mensen om iemand heen staan die op de grond lag. Ik zag de fiets van mijn man, zijn schoenen... Ik liet de hand van mijn dochter los en begon te rennen Chantal Métais, Verloor haar man op de Mont Aigoual, woonachtig in de regio

Denk aan Franse muziek, prachtige panorama's, eten en drinken, gezeik en gelach op de fiets. Le Cycliste is er voor wielerliefhebbers en Francofielen. Voor degenen die kiezen voor een vakantie in eigen land, maar toch dat Tourgevoel willen meekrijgen of voor degenen die een keer op vakantie gaan naar de Cevennen en in de bandensporen van Le Cycliste willen treden. Luister mee met Jerry en Kees en laat je meevoeren naar Zuid-Frankrijk, naar de Mont Aigoual.

Quote Het weer op de Mont Aigoual is erg extreem. Op 3 september als de Tour hier aankomt, kan het hier keihard waaien, keihard regenen en hartstikke mistig zijn Delphine Bourrié, Werkzaam op het weerstation van de Mont Aigoual

Afleveringen podcast

-Proloog: Hoe corona bijna roet in het eten gooide

-Etappe 1: Le Tour arrive!

-Etappe 2: De Cevenol: stug als een Drent

-Etappe 3: Een bloedige oorlog in de Cevennen

-Etappe 4: Vuurzee op de Mont Aigoual

-Etappe 5: Ravitaillering: streekgerechten met sterrenchef Jo

-Etappe 6: De kale berg

-Etappe 7: Het pad van de 4000 treden

-Etappe 8: De herder: alleen met zijn dieren

-Etappe 9: Eerbetoon aan een dode renner

-Etappe 10: De finish: donderslag bij heldere hemel