Jean-Julier Rojer stoomt in dubbelspel US Open door naar kwartfinales, geen duel met Robin Haase

Jean-Ju­lien Rojer en Robin Haase allebei naar derde ronde US Open in dubbelspel

Jean-Julien Rojer heeft de derde ronde van de US Open weten te bereiken in het dubbelspel. Samen met Marcelo Arévalo uit El Salvador versloeg hij Aleksandr Nedovjesov uit Kazachstan met diens partner Aisam-Ul-Haq Qureshi uit Pakistan. Dat gebeurde in twee sets, 6-0 6-3. Rojer is met zijn medespeler als derde geplaatst.

3 september