Jeffrey de Zwaan liep het WK mis, maar is toch in Londen: ‘Geen jaar om over naar huis te schrijven’

Jeffrey de Zwaan streek zondag in Londen neer. En meteen bleek weer dat de metropool en de Leidschendammer er wel uitkomen met z’n tweeën. ,,Werkelijk alles is hier helemaal in kerstsfeer en je weet: kerstsfeer in Engeland is écht kerstsfeer”, zegt hij. ,,Het was wel een aparte overgang met Nederland. Pubs, restaurants en winkels zijn gewoon tot sluitingstijd open en de voetbalstadions zitten bomvol. En bij het WK darts in Alexandra Palace is ook gewoon publiek. Die unieke Engelse dartssfeer blijft heerlijk om je in onder te dompelen, al zal iedereen snappen dat ik hier met een dubbel gevoel zit. Maar ook een spannend gevoel.”