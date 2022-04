Jeffrey de Zwaan troeft Vincent van der Voort af in München, straks tijd voor ‘Barney’

Euro TourDe German Darts Grand Prix is voor Nederland goed begonnen. Berry van Peer, Wesley Plaisier én Jeffrey de Zwaan wisten in München hun partij in de eerste ronde te winnen. Laatstgenoemde klopte Vincent van der Voort in een rechtstreeks duel.

De Zwaan mocht vanavond aan het Nederlandse onderonsje beginnen in het zuiden van Duitsland. De eerste negen legs werden gewonnen door de speler die hem ook was begonnen, alvorens Van der Voort de eerste slag wist te slaan. Doordrukken kon die in de leg die hem de overwinning moest brengen echter niet. The Black Cobra zorgde met een 104-finish voor de re-break en won vervolgens de beslissende elfde leg door 98 van het bord te gooien: 6-5.

In een gelijk opgaande strijd was het eerder op de dag Van Peer die als eerste een break wist te forceren tegen Daniel Larsson. De Zweed kwam vervolgens terug en stond zelfs even voor, maar het was Bionic die vanaf een 3-4 achterstand de volgende drie legs wist te winnen. In de tiende leg maakte hij het vanaf 126 via bullseye in stijl af.

Van Peer gooide in zijn openingspartij een gemiddelde van 95,96 en was 43% op zijn dubbels. Zulke cijfers heeft hij morgen waarschijnlijk ook nodig, want dan wacht nummer 4 van de wereld Michael Smith in München.

Ook in de wedstrijd van Plaisier zat het aanvankelijk dicht bij elkaar. De eerste vijf legs gingen met de darts mee, voordat de man uit Hendrik-Ido-Ambacht met een 122-finish toesloeg. Plaisier gooide sterk, over de hele wedstrijd gezien zelfs 104,05 gemiddeld, en gaf de opgebouwde voorsprong niet meer uit handen: 6-3.



In de tweede ronde staat voor Plaisier nu een ontmoeting met de als zesde geplaatste Joe Cullen op het programma.

Later vanavond is het in de German Darts Grand Prix ook nog de beurt aan Raymond van Barneveld en Jermaine Wattimena. De hoger geplaatste Nederlanders Michael van Gerwen en Dirk van Duijvenbode, stromen samen met de wereldtop in de tweede ronde in. Mighty Mike wist het tweede toernooi van de Euro Tour in Hildesheim vorige maand te winnen.

Uitslagen en programma eerste ronde

Middagsessie (vanaf 13.00 uur)

Boris Krcmar - Luke Woodhouse 6-3

Daniel Larsson - Berry van Peer 4-6

Martin Lukeman - Adam Gawlas 6-3

Wesley Plaisier - Jim Williams 6-3

Keegan Brown - Adam Hunt 6-2

Dragutin Horvat - Scott Waites 1-6

John O’Shea - Chris Dobey 2-6



Avondsessie (vanaf 19.00 uur)

Kim Huybrechts - Madars Razma 4-6

Alan Soutar - Max Hopp 4-6

Danny Baggish - Thomas Junghans 6-2

Keane Barry - Lukas Wenig 6-4

Jeffrey de Zwaan - Vincent van der Voort 6-5

Martin Schindler - Jermaine Wattimena

Raymond van Barneveld - James Wilson

Ryan Meikle - Dave Chisnall

