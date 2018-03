Jelle van Gorkom verruilt ziekenhuis voor revalidatiecentrum

Gepikeerde Mourinho: De Boer is slechtste trainer uit geschiedenis van Premier League

15:47 José Mourinho voelt zich flink aangevallen door Frank de Boer. De Nederlander was gisteren in de studio van TV-zender BT en gaf daar aan dat Mourinho de verkeerde manager is voor Marcus Rashford en dat schoot de trainer van Manchester United in het verkeerde keelgat.