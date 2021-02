Jennifer Brady na spannende slotgame naar eerste grandslamfinale

video Warriors dankzij inhaalrace in overtime langs Heat

8:44 Golden State Warriors heeft in de NBA na een sterke inhaalrace in overtime van Miami Heat gewonnen. Dankzij een aantal driepunters van Stephen Curry in de verlenging werd het 120-112. Halverwege keken de Warriors tegen een achterstand van 61-46 aan. Met nog ruim zes minuten te spelen leidde Heat met 99-85.