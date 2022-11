Jermaine Wattimena buigt in achtste finales Grand Slam of Darts voor Nathan Aspinall

Met videoJermaine Wattimena is uitgeschakeld in de achtste finales van de Grand Slam of Darts. The Machine Gun, 38ste op de wereldranglijst, was in Wolverhampton niet opgewassen tegen de Engelsman Nathan Aspinall, de nummer twaalf van de wereld: 6-10.