Jermaine Wattimena dendert over Raymond van Barneveld heen, maar kan kunstje Danny Noppert niet herhalen

Wattimena leek vandaag niet te kloppen. Hij walste in de eerste rondes over zijn tegenstanders heen. Landgenoot Berry van Peer werd in de eerste ronde met 6-1 verslagen, vervolgens moest Van Barneveld er zelfs met 6-0 aan geloven, waarna ook Simon Whitlock (6-3) en Dave Chisnall (6-5) werden verslagen door The Machine Gun. Apsinall was uiteindelijk in de kwartfinale toch te sterk voor de Nederlander.