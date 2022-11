Jermaine Wattimena na knappe zege als vijfde Nederlandse darter naar knock-outfase Grand Slam

Voor Jermaine Wattimena was er nog niks zeker voor vanavond. De Nederlandse nummer 38 van de wereldranglijst had gewonnen van Damon Heta, maar verloren van Jonny Clayton. De 34-jarige darter uit de Gelderse plaats Westervoort versloeg de Amerikaan Leonard Gates in zijn laatste groepswedstrijd met 5-1. Hij besliste de partij door na een maximale score van 180 de resterende 108 punten met drie pijlen uit te gooien.

Wattimena eindigde daardoor op de tweede plaats, achter Jonny Clayton uit Wales. ,,Ik ben dolblij”, zei Wattimena bij ViaPlay. ,,Ik moest een grote uitslag neerzetten en dat is niet zo makkelijk als gezegd. Heel lekker dat het gelukt is.”

Sensationele wedstrijd Van Gerwen

Van Gerwen was na twee zeges al zeker van een vervolg in het toernooi. De 33-jarige darter won de Grand Slam drie keer op rij, in 2015, 2016 en 2017. In het laatste duel stond de Brabander tegenover Ross Smith, die een ongelooflijk sterke wedstrijd op de mat legde. In de eerste 3 legs was het Smith die met een gemiddelde van rond de 120 een 3-0 voorsprong won.

Van Gerwen liet het er niet bij zitten. De drievoudig wereldkampioen gooide op het juiste moment 145 uit voor een break en pakte 4 legs op rij. Maar het sensationele groepsduel ging uiteindelijk naar Smith: 5-4. In 9 legs gooide de Engelsman 9 keer 180, en eindigde met een gemiddelde van 106,14. Van Gerwen gooide 104,8 per drie pijlen.

Danny Noppert, Dirk van Duijvenbode en Raymond van Barneveld kwamen gisteren in actie en verzekerden zich allemaal van een plekje bij de laatste 16. Voor Noppert wacht in de tweede ronde nummer 1 van de wereld Price. Van Duijvenbode staat tegenover Joe Cullen, de nummer 15 van de ranking. De vierde partij in de tweede ronde gaat tussen Rob Cross en Michael Smith.

Vorig jaar werd het toernooi gewonnen door Gerwyn Price. In 2017 was Van Gerwen de laatste Nederlander die het toernooi wist te winnen.

Uitslagen laatste groepsduels (E t/m H)

Jermaine Wattimena - Leonard Gates (F) 5-1

Jonny Clayton - Damon Heta (F) 2-5

Luke Woodhouse - Nathan Rafferty (G) 4-5

Michael van Gerwen - Ross Smith (G) 4-5

Alan Soutar - Fallon Sherrock (E)

Peter Wright - Nathan Aspinall (E)

Ryan Searle - Scott Williams (H)|

Luke Humphries - Josh Rock (H)

Programma laatste 16 (woensdag vanaf 20.00 uur)



Danny Noppert - Gerwyn Price

Michael Smith - Rob Cross

Raymond van Barneveld - Simon Whitlock

Dirk van Duijvenbode - Joe Cullen