Jeroen Otter neemt sabbatical: Niels Kerstholt opvolger als shorttrackcoach

Sectie op lichaam Jody Lukoki in onderzoek naar doodsoor­zaak

Er zal sectie worden verricht op het lichaam van profvoetballer Jody Lukoki om te achterhalen of hij is overleden als gevolg van een incident in een woning in Almere vorige week. Dit meldt een woordvoerder van de politie Midden-Nederland vanmiddag.

10 mei