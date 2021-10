Jesper Schokker kijkt bij Heino verder dan zijn eigen schaduw

,,We hebben vorige week best een knauw gekregen na de nederlaag tegen TVC’28. We voetbalden een half uur prima, maar daarna stortte het als een kaartenhuis in elkaar. Deze week hebben we daar met elkaar goed over gesproken”, blikt Schokker terug op de miskleun in Tubbergen. ,,We voetbalden daar op eilandjes. Terwijl we toch een ontzettend leuke groep hebben. Dat is wel een beetje des Heino’s en direct onze valkuil. Bij een tegenslag kunnen de koppies nog wel eens gaan hangen en dan krijgen we dat soms op het veld niet meer omgedraaid.”