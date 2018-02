Jetse Bol, fietsende beroemdheid in Colombia

,,Het was echt bizar. Taferelen die je niet eens in een grote ronde in Europa meemaakt,’’ zegt Bol over de wedstrijd waar ook de Colombiaanse toppers Nairo Quintana, Rigoberto Uran, Sergio Henao en eindwinnaar Egan Bernal aan de start verschenen. ,,Op bijvoorbeeld de Zoncolon in de Giro staan ook gigantisch veel mensen. Maar hier was het echt van start tot finish. Uit elk hutje kwamen mensen tevoorschijn om ons aan te moedigen. Heel leuk en bijzonder om mee te maken. Veel mensen herkennen mij daar. Daar moest ik wel even aan wennen. Heel gek. Ik ben als Nederlander natuurlijk wel een opvallende verschijning in een Colombiaanse ploeg.’’