Jitske Visser in EK-selectie Orange Angels

Federer via landgenoot Wawrinka naar halve eindstrijd tegen Nadal

19:09 Roger Federer staat in de halve finale van Roland Garros. De Zwitser wist in vier sets af te rekenen met landgenoot Stanislas Wawrinka, nadat de partij tussendoor even stil lag vanwege regenval: 7-6 (4), 4-6, 7-6 (5), 6-4.