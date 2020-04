Joan Haanappel: ‘Ik leef niet naar mijn leeftijd en geloof ook niet dat ik er zo uitzie’

VIDEO Liefde voor het wielrennen maakt Pascal Eenkhoorn sterk genoeg om te trainen zonder duidelijk doel

7:41 Hij zit al weken ‘vast’ in het Belgische Riemst, al lijkt 'vast’ niet het juiste woord, zegt wielrenner Pascal Eenkhoorn. De man uit Genemuiden woont al een tijdje over de grens bij de Zuiderburen samen met zijn vriendin en dit had zijn jaar moeten worden. Een jaar met Voorjaarsklassiekers en een zomer met kleine meerdaagse rondes, waar hij voor zijn eigen kansen had mogen gaan. Maar alles liep anders. ,,Nu rijd ik rond, train ik hard, maar wel zonder doel. Dat is wel gek, hoor.”