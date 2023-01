João Cancelo wordt extra concurrent voor Blind en Mazraoui bij Bayern München

Cancelo verlaat de Engelse kampioen nadat hij onlangs op het trainingsveld ruzie kreeg met trainer Pep Guardiola. De afgelopen weken is Nathan Aké de vaste linksback bij City, een rol die hij uitstekend invult. Op rechtsback wisselen Kyle Walker, John Stones en Rico Lewis elkaar de laatste weken af. De 41-voudig international van Portugal speelde sinds augustus 2019 voor Manchester City, dat hem destijds voor 65 miljoen euro overnam van Juventus. Daarvoor speelde Cancelo al voor Benfica, Inter en Valencia. Cancelo, die bij Manchester City vijf keer scoorde en 22 assist gaf in 154 wedstrijden, kan zowel op linksback als rechtsback uit de voeten. Hij wordt daarmee concurrent van zowel linksback Daley Blind als voor rechtsback Noussair Mazraoui. Blind kwam eerder deze maand transfervrij naar Bayern na zijn contractontbinding bij Ajax, maar wacht nog op zijn eerste speelminuten in de Bundesliga.

Na de lange winterstop in de Bundesliga heeft Bayern de competitie hervat met drie keer een 1-1 gelijkspel, binnen negen dagen tegen RB Leipzig, FC Augsburg en Eintracht Frankfurt. De voorsprong op de verrassende nummer twee Union Berlin is daarmee slechts een puntje, RB Leipzig heeft nu twee punten minder dan de club die al tien keer op rij kampioen van Duitsland werd.

Bayern speelt in de achtste finales van de Champions League tegen Paris Saint-Germain. Op dinsdag 14 februari is de heenwedstrijd in het Parc des Princes in Parijs, op woensdag 8 maart de return in de Allianz Arena in München.