Jochie van 14 scoort in klassieker van Paraguay

Alsof sprookjes bestaan. Stel je voor dat je je allereerste professionele doelpunt maakt in de grootste wedstrijd van je land. En bedenk je dan dat je 14 jaar bent, negen maanden en 27 dagen. In Nederland speel je dan in Onder 15, tussen andere jongens met jeugdpuistjes, maar Fernando Ovelar deed het gisteren namens Cerro Porteño in de klassieker van Paraguay bij en tegen aartsrivaal Olimpia. Hij maakte, een week na zijn debuut, het eerste doelpunt in de Superclásico , die in 2-2 eindigde.

Ovelar was sinds een week de jongste speler ooit in het Paraguayaanse topvoetbal. Hij is na gisteren ook de jongste doelpuntenmaker ooit in het Zuid-Amerikaanse land.



Freddy Adu, ooit de Amerikaanse Pelé genaamd, scoorde op 14-jarige leeftijd ook in de Major League Soccer in de Verenigde Staten voor DC United. Ovelar en Adu zijn niet de jongste profvoetballers ooit. In Bolivia debuteerde ooit Mauricio Baldivieso als 12-jarig ventje op het hoogste niveau, op 19 juli 2009 bij La Paz FC.