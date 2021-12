Joe Cullen plaatst zich met de hakken over de sloot voor derde WK-ronde en treft mogelijk een Nederlander

Vanmiddag kwamen er vier Engelse spelers in actie, waarvan drie spelers met een beetje fantasie behoren tot de outsiders. Als eerste stapte Ryan Searle het podium op. ‘Heavy metal’ haalde onlangs nog de finale van de Players Championship Finals waarin hij met 10-11 verloor van Peter Wright. Hij nam het op tegen de Schotse sensatie William Borland, de 25-jarige speler die in de allerlaatste leg tegen Bradley Brooks een negendarter gooide. Spannend werd het echter nooit: Searle rekende koeltjes in 3-0 af met de Schot. Mogelijk neemt Searle het in de derde ronde op tegen Danny Noppert, als de Fries tenminste weet te winnen van Jason Heaver.

De spanning zat ook niet in de partij tussen Luke Humphries en Rowby-John Rodriguez, dat ook in een saaie 3-0 eindigde. Daarom was het wachten op Joe Cullen tegen Jim Williams om de middagsessie nog een beetje glans te geven. Het begin was goed: Jim Williams won de eerste drie legs en liet in de eerste set niets heel van Cullen. In de tweede set begon Cullen met een 130-finish en deed hij hetzelfde wat Williams in de eerste deed: drie legs op rij winnen. In de derde set leverde Cullen zijn voorsprong weer in en hapte Williams toe. Een set later had Williams weer geen schijn van kans en was de goed scorende Cullen weer succesvol. Er moest een allesbeslissende vijfde set aan te pas komen.