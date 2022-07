Joep Wennemars over de harde aanpak van zijn vader: ‘Hij liet me nooit winnen’

1. TALENT

,,Toen ik met schaatsen begon, ging ik wel hard. Maar goed was het allemaal niet. Mijn oma noemde me Meneer Wijdbeens. Dat was niet zomaar. Zo schaatste ik veelal met mijn knieën naar buiten. Dat is door de jaren heen verbeterd. Ik ging steeds rechter op de schaatsen staan, werd daardoor ook sneller op het ijs. Maar zelfs toen had ik niet het idee dat ik écht goed was. Dat het me zou lukken. Gaf ook niet. Ik vond het leuk. Had plezier, net als destijds bij De Stokvisdennen, bij mijn oom Freddy.”