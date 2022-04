Joep Wennemars uit Dalfsen heeft zijn toptransfer te pakken en tekent bij Jumbo-Visma: ‘Maakt me heel blij’

Voor de schaatser uit Dalfsen (19) is daarmee een droom uitgekomen. ,,Team Jumbo-Visma is een hele grote, prestigieuze ploeg waar ik tot op heden van jongs af aan tegenop heb gekeken. Dat ik er nu zelf deel van mag gaan uitmaken, vind ik heel gaaf.”

Lees ook Joep Wennemars sluit seizoen in stijl af met Nederlandse titel op de sprint

Wennemars stond na de succesvol verlopen winter in de belangstelling van meerdere teams, maar was gevoelig voor de argumentatie van coach Jac Orie. ,,Behalve dat ik heel graag naar deze ploeg wilde, had Jac een helder verhaal en kon hij mij goed uitleggen hoe hij mij beter kan maken. Er zit een weldoordacht beleid achter en persoonlijk houd ik daar heel erg van”, aldus de student International Business Administration.

Allrounder

In de laatste jaren was Wennemars vooral sterk op de 1000 en 1500 meter, maar hij wil zich voorlopig ontwikkelen als allrounder. ,,Ik denk dat het een goede investering is om op meerdere afstanden te trainen. Ik ben nog maar 19 jaar, dus het is niet heel realistisch om volgend seizoen al wereldkampioen te worden.”

Wennemars kan terugkijken op een zeer succesvol laatste seizoen bij de junioren. Hij won drie wereldtitels (500, 1000 meter en allroundklassement), was vijf keer de snelste in de World Cup en verdiende zes nationale titels. ,,Het zat wel de hele tijd in mijn hoofd dat dit seizoen écht goed moest zijn. Het is niet vanzelfsprekend dat je door mag naar een topploeg, dus ik wilde er alles aan doen om de kans zo groot mogelijk te maken. Dat het gelukt is, maakt me heel blij.”

Quote Het is niet vanzelf­spre­kend dat je door mag naar een topploeg

Coach Jac Orie toont zich blij met de aanwinst voor zijn team. ,,Joep heeft het vorig jaar ontzettend goed gedaan met al die titels die hij gewonnen heeft. Hij heeft laten zien een enorme vooruitgang te boeken en ik denk dat hij die progressie de komende jaren zeker door kan zetten.”

Jumbo-Visma kan wat vers bloed uitstekend gebruiken. Sven Kramer beëindigde zijn actieve loopbaan en Patrick Roest en Marcel Bosker verkozen na de Olympische Winterspelen Team Reggeborgh boven de ploeg van Orie.

Bekijk hier de laatste sportvideo’s: