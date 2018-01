Joeskov en Koelizjnikov uitgesloten van Winterspelen

Er was sprake dat Joeskov en Koelizjnikov op een 'schone' lijst zouden staan van Russen die onder neutrale vlag in Pyeongchang in actie mogen komen, maar nu blijkt volgens Kravtsov dat de twee toch de prijs moeten betalen voor hun verleden. Joeskov, de grote favoriet voor olympisch goud op de 1500 meter, werd in 2008 vier jaar geschorst voor het gebruik van marihuana. Koelizjnikov, specialist op de 500 en 1000 meter, werd ooit betrapt op gebruik van een verboden middel.

Concurrent

An

Er zouden slechts vier Russische schaatsers naar de Spelen mogen, te weten Sergej Trofimov, Natalia Voronina, Olga Graf en Angelina Golikova. Ook shorttrackers Viktor An en Ruslan Zakharov zijn niet welkom.



Dmitri Peskov, woordvoerder van het Kremlin, liet in een reactie weten dat hij wacht op opheldering van het IOC. ,,We zouden het heel erg vinden als zulke maatregelen daadwerkelijk zijn getroffen. We hopen dat de situatie duidelijk wordt via onze contacten bij het IOC."



Russische sporters met een dopingverleden zijn niet welkom in Pyeongchang, maakte het Internationaal Olympisch Comité (IOC) al eerder bekend. Die beslissing werd genomen na onthullingen over een staatsgestuurd dopingsysteem in Rusland tijdens de Winterspelen in Sotsji in 2014.



Het IOC beslist eind januari definitief over het lot van de Russische sporters die in Pyeongchang onder neutrale vlag willen uitkomen.