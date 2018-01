Joeskov is Nederlanders de baas op 1500 meter

De overwinning van Joeskov kwam niet geheel geruisloos tot stand. In zijn rit tegen Krol had de wereldrecordhouder een ongelukkige wissel. Joeskov leek zijn Nederlandse opponent licht te hinderen, maar na beraad besloot de jury hem niet te diskwalificeren.



Wereldkampioen Kjeld Nuis was de grote afwezige in Kolomna. De blikvanger van Team LottoNL-Jumbo koos voor een andere voorbereiding richting de Winterspelen in februari in Zuid-Korea.