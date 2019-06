Johnny Jansen één jaar coach Heerenveen, Aston Villa laat negen spelers gaan

De transferperiode is in Engeland inmiddels geopend, Nederland en andere Europese competities volgen snel. Mis de komende maanden niets van alle geruchten en voltooide transfers in onze dagelijkse rubriek TransferTalk.

Van der Vegt moet Stegeman gaan assisteren bij PEC

Als het aan PEC Zwolle ligt, gaat Henri van der Vegt hoofdtrainer John Stegeman assisteren. De eredivisionist heeft de coach van het O17-elftal een aanbieding gedaan. De 47-jarige Van der Vegt moet de opvolger worden van Said Bakkati, die door hoofdcoach Jaap Stam wordt meegenomen naar Feyenoord.



Oud-middenvelder Van der Vegt was bij RKC, Willem II en Cambuur weinig succesvol in diverse directeursfuncties en ging daarop bij PEC aan de slag als jeugdtrainer. Van der Vegt is daarnaast actief in het scoutingsteam van de club en wordt vanwege zijn veelzijdigheid en technische bagage gezien als ideale aanvulling voor de technische staf.

Volledig scherm Henri van der Vegt. © GEERT VAN ERVEN

Aston Villa neemt afscheid van negen spelers

Aston Villa promoveerde vorige week naar de Premier League door op Wembley met 2-1 te winnen van Derby County. Vandaag liet de club uit Birmingham weten afscheid te nemen van acht spelers met een aflopend contract. Dit zijn Mile Jedinak, Alan Hutton, Tommy Elphick, Albert Adomah, Glenn Whelan, Ritchie De Laet, Mark Bunn en Micah Richards. Ook de Schotse spits Ross McCormack keert volgend seizoen niet meer terug bij Villa, terwijl zijn contract nog een jaar doorliep. De club en speler kwamen echter tot een overeenkomst om hem te laten gaan.



Anwar El Ghazi speelde dit seizoen 36 duels voor Villa en scoorde vorige week op Wembley, maar zal zich binnenkort weer moeten melden bij Lille OSC. Bij de Franse club, die zich dit seizoen plaatste voor de Champions League, staat hij nog tot medio 2021 onder contract. El Ghazi liet vorige week echter weten graag bij Aston Villa te blijven en hoopt dat de clubs er deze zomer uit zullen komen.

Volledig scherm Mile Jedinak en John Terry vieren de promotie naar de Premier League vorige week op Wembley. © BSR Agency

Heerenveen door met Jansen

Heerenveen heeft de aanstelling van Johnny Jansen als hoofdtrainer vandaag officieel gemaakt. De oud-speler van de club tekende in het Abe Lenstra stadion een contract voor een jaar. “Geweldig dat ik hier een kans krijg”, luidde zijn reactie.

Na het op non-actief stellen van Jan Olde Riekerink eind van het afgelopen seizoen zat Jansen de laatste vijf duels als ad interim al op de bank.

,,Ik ben echt hartstikke blij dat het rond is”, zei Jansen. ,,Een contract voor een jaar is prima. Het is aan mij om mijn werk hier goed te doen, zodat we samen verder kunnen bouwen.”

Jansen begon negentien jaar geleden als jeugdtrainer bij Heerenveen. Verder was hij hoofd jeugdopleiding en vanaf 2014 assistent-trainer bij het eerste elftal, eerst onder Dwight Lodeweges, later onder Foppe de Haan, Jurgen Streppel en Olde Riekerink.

Volledig scherm © BSR Agency

Real-directeur naar Londen voor Hazard

De laatste stap wordt gezet. Jose Angel Sánchez, CEO van Real Madrid, reist naar Londen voor onderhandelingen met Chelsea over Eden Hazard. Hij hoopt de deal snel af te ronden. Alleen over de transfersom is nog discussie. Chelsea wil 130 miljoen euro, terwijl Real de Belg voor 120 miljoen hoopt te strikken. De Koninklijke zou nu meer richting de vraagprijs willen bieden.

Hazard is al geruime tijd persoonlijk rond met Real. De fijnere details van de overeenkomst, ook contractduur en opstapclausule, worden na een mogelijk akkoord tussen de clubs nog uitgeklaard. Real maakt van zijn duurste speler ooit en ook zijn bestbetaalde. Zijn salaris zou volgens Spaanse bronnen in lijn moeten liggen met dat van Gareth Bale - ruim 15 miljoen euro netto per jaar. Meer dan 500.000 euro bruto per week dus. Het dubbele van wat hij bij Chelsea verdient, maar daar was het hem niet om te doen. Chelsea wilde een gelijkaardige inspanning doen, maar Hazard wou na zeven jaar in Engeland zijn kinderdroom achterna. Straks werkt hij samen met idool Zinédine Zidane.

Volledig scherm Eden Hazard met de Europa League-beker. © AFP

Hereniging Meunier en Emery?

Arsenal gaat voor Thomas Meunier. Coach Unai Emery had de Belg er al graag bij gehaald, als concurrent voor de met een blessure sukkelende Bellerin. Emery, die bij PSG samenwerkte met Meunier, zocht de voorbije weken meermaals contact. Alleen: door het verlies in de Europa League-finale moet Arsenal mogelijk zijn prioriteiten herzien. Er is de komende maanden, onder meer door de hoge loonlast, slechts een beperkt budget voorhanden. Emery heeft zijn bestuur gevraagd dat Meunier niet van zijn lijst verwijderd wordt. Meunier, die nog een jaar onder contract ligt, moet weg bij PSG en kost 25 miljoen euro. Ook Manchester United zou interesse hebben.

Meunier zelf heeft echter niet meteen de intentie om te vertrekken. ,,Het is simpel: ik lig nog onder contract. Ze kennen mijn intentie en dat is bij de club blijven. Ik wil mijn contract uitdienen, als er geen verlenging komt. De beslissing ligt in hun handen, maar ik wil graag in Parijs blijven. Als ze mij nog willen - we zullen het zo stellen -, zal ik ook volgend seizoen een speler van PSG zijn. In het andere geval zullen we een oplossing moeten zoeken. United en Arsenal zijn natuurlijke mooie clubs en dat is zeker heel interessant”, aldus Meunier.

Volledig scherm Thomas Meunier (links). © Getty Images

Krul drie jaar langer bij Norwich City

De carrière van Tim Krul kende moeilijke periodes bij Ajax, AZ en Brighton na zijn zware kruisbandblessure, maar de keeper uit Den Haag knokte zich dit seizoen weer helemaal terug. De 31-jarige doelman keepte dit seizoen alle 46 competitieduels voor Norwich City, dat kampioen werd in het Championship en daarmee promoveerde naar de Premier League. Dat werd vandaag beloond met een nieuw driejarig contract voor Krul bij The Canaries. Krul keepte al 157 wedstrijden in de Premier League voor Newcastle United.

Tim Krul on Twitter Breaking news: What a season it has been.. 46 games✅ Win the championship ✅🏆🥇 And to make it complete.. New 3 year contract ✅📝 Thank you everyone for all the support and see you all at Carrow Road soon.. 🔰🐤#ncfc #yellows #NewDeal

Roos ondanks blunder langer bij Derby

Derby County heeft het aflopende contract van Kelle Roos verlengd tot medio 2022. De keeper maakte vorige week in de play-off op Wembley een fout waar Aston Villa de 2-0 uit maakte. Mede daardoor liep Derby County promotie naar de Premier League mis. Roos heeft sinds de tweede seizoenshelft een basisplaats bij de ploeg uit het Championship. Hij staat sinds 2014 onder contract bij Derby, maar werd sindsdien aan vier clubs uitgeleend. Frank Lampard is zijn coach bij The Rams.

Volledig scherm s) © Getty Images

Messi prefereert Neymar boven Griezmann

Lionel Messi ziet de komst van Antoine Griezmann naar Barcelona niet zitten. De Argentijn heeft liever dat Neymar bij Barça terugkeert. Dat meldt het Franse RMC. Nasser Al-Khelaïfi, voorzitter van Paris Saint-Germain, noemt een vertrekt van Neymar echter onbespreekbaar. Barcelona liet twee jaar geleden de Braziliaan voor een bedrag van 222 miljoen euro vertrekken.

Volledig scherm © AFP

‘Ik wil Klopp bij Bayern zien’

Franz Beckenbauer ziet ‘niets liever’ dan dat Jürgen Klopp op een dag trainer bij Bayern München wordt. ,,Het zou een goede keuze zijn. Jürgen bracht een nieuwe stijl voetbal naar Duitsland. Wat hij begon in Dortmund verfijnde hij in Liverpool”, aldus Beckenbauer in Duitse media.

Liverpool wil het contract van Klopp openbreken. De Reds wonnen zaterdag ten koste van Tottenham Hotspur de Champions League.

Dost staat voor vertrek bij Sporting

De kans is groot dat Bas Dost zijn laatste wedstrijd voor Sporting Lissabon heeft gespeeld. Voor de 30-jarige spits, die vorige week met zijn ploeg de bekerfinale won van Porto, is veel belangstelling uit Engeland en Duitsland. Lees hier meer.

Volledig scherm © Getty Images

Belgisch kampioen heeft nieuwe coach

De Belgische kampioen Racing Genk heeft Felice Mazzu aangesteld als nieuwe hoofdtrainer. De 53-jarige Mazzu komt over van Sporting Charleroi en ondertekent in Genk een contract voor onbepaalde tijd. Hij volgt Philippe Clement op, die na het binnenhalen van de vierde landstitel overstapte naar Club Brugge. Mazzu werkte sinds 2013 bij Charleroi, de club uit zijn geboortestad. De trainer leidde Charleroi een paar keer naar de play-offs om de Belgische titel. Dit seizoen eindigde zijn ploeg in de middenmoot, op de negende plaats.

Salarisverhoging voor Klopp

De Amerikaanse eigenaren van Liverpool willen manager Jürgen Klopp rijkelijk belonen voor het winnen van de Champions League. De Duitse trainer kan een flinke salarisverhoging tegemoet zien. Het contract van Klopp op Anfield loopt nu nog drie jaar door, maar de Fenway Sports Group werkt volgens de Engelse krant The Guardian aan een verlengde en opgewaardeerde verbintenis.

Volledig scherm Jürgen Klopp in de Liverpool-bus tijdens de huldiging. © BSR Agency Klopp zit sinds 2015 op de bank bij de ‘Reds’, nadat hij daarvoor steeds zeven jaar had gewerkt bij zowel FSV Mainz 05 als Borussia Dortmund. De Duitser wees de afgelopen maanden regelmatig speculaties over contractverlenging af. Klopp wil ook bij Liverpool de zeven jaar vol maken, benadrukte hij regelmatig.



Als het aan de Amerikaanse eigenaren van de club ligt, komen daar nog wel wat jaartjes bij. Klopp leidde Liverpool twee keer op rij naar de finale van de Champions League. Vorig seizoen was Real Madrid daarin te sterk (1-3), maar zaterdag in Madrid pakte de Engelse club wel de Europese hoofdprijs door Tottenham Hotspur te verslaan: 2-0.

Bergwijn heeft clubs voor het kiezen

De slag om de handtekening van PSV’er Steven Bergwijn (21) barst waarschijnlijk pas los na het toernooi om de Nations League. De aanvaller wil zich eerst focussen op het Nederlands elftal en daarna de zaken op een rijtje zet. Onder meer Tottenham Hotspur, Internazionale en Ajax willen hem graag van PSV overnemen en hebben inmiddels gesproken met de zaakwaarnemer van Bergwijn. Van een officieel bod aan het adres van PSV is nog geen sprake.

Bergwijn is waarschijnlijk een zekere vertrekker bij PSV, net zoals dat geldt voor Maxi Romero. De spits en PSV tellen na achttien teleurstellend verlopen maanden hun knopen. Romero is inmiddels via zijn zaakwaarnemer Roly Zarate officieel benaderd door zijn vorige club Vélez Sarsfield om terug te keren.

Volledig scherm Steven Bergwijn bij Oranje. © BSR Agency

Kristinsson kan van Willem II naar PSV

Kristófer Kristinsson verrruilt Willem II mogelijk voor PSV. De 20-jarige IJslander zou bij de Eindhovense beloftes de vervanger moeten worden van Lennerd Daneels, die Jong PSV naar RKC gaat. Kristinsson kon met de Tilburgers niet tot overeenstemming komen over een nieuw contract. Zijn zaakwaarnemer Magnus Magnusson bevestigt de interesse van PSV, maar zegt dat zijn speler meerdere ijzers in het vuur heeft.

Volledig scherm Kristofer Kristinsson. © BSR/SOCCRATES

Maher naar FC Utrecht

FC Utrecht heeft zich versterkt met Adam Maher. De 25-jarige middenvelder tekent vandaag een contract in Galgenwaard. Lees meer.

Volledig scherm Adam Maher. © BSR Agency

Duarte vertrekt bij Heracles

Heracles rekent voor het komende seizoen niet meer op Lerin Duarte. De 28-jarige middenvelder heeft een aanbieding van de Almelose club ter zijde gelegd en kan transfervrij weg. „De kans dat hij vertrekt is groter dan dat hij blijft”, zegt technisch manager Tim Gilissen van Heracles. „We hebben Lerin een goede aanbieding gedaan, maar hij heeft te kennen gegeven dat hij eerst nog verder wil kijken.”

Heracles is zich inmiddels aan het oriënteren op een vervanger. „Er bestaat nog wel een mogelijkheid dat we uiteindelijk alsnog met elkaar om de tafel gaan, maar ik heb vernomen van het management van Lerin dat er wel belangstelling voor hem is.”

Volledig scherm Lerin Duarte (r) in duel met Rico Strieder. © BSR Agency