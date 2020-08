Johnsen per direct weg bij Ajax, City wil Messi maar kijkt ook naar Financial Fair Play

Ook Jelena Ostapenko slaat US Open over vanwege coronaperi­ke­len

8:50 Opnieuw heeft een tennisster van naam zich afgemeld voor de US Open. Jelena Ostapenko, in 2017 winnares van Roland Garros, slaat het Amerikaanse grandslamtoernooi over vanwege alle perikelen met het coronavirus. De 23-jarige Letse ziet het niet zitten om naar New York te komen.